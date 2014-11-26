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منزل روبين ويليامز للبيع مقابل 25 مليون دولار

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الأربعاء 26-11-2014 13:54

عرضت عائلة الممثل الراحل Robin Williams منزله في ولاية كاليفورنيا الأمريكية للبيع مقابل 25 مليون دولار.
وكشفت صحيفة" الدايلي ميل" البريطانية، أن عقار نابا الذي كان يملكه Williams في سونوما بكاليفورنيا، يتألف من 5 غرف نوم و8 حمامات ، بالإضافة إلى كرم عنب ضخم ، وحظيرة واسعة.
بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المنزل المؤلف من 3 طوابق، على حوض سباحة كبير، ومكتبة ضخمة، وشرفات تطل على الجبال، و أماكن مخصصة لركن 8 سيارات.
يشار إلى أن الممثل الكوميدي Robin Williams انتحر منذ فترة قصيرة، بعد معاناة مع مرض الباركنسون، كما شهد أخطر وأسوأ مراحل الاكتئاب والقلق، وترك خلفه ثروة كبيرة تقدّر بـ 50 مليون دولار، بالإضافة إلى فيللا كبيرة ثمنها ومنزل كان يقيم فيه مع زوجته Susan Schneider يُقدّر بـ 7 ملايين دولار.

 

 

 

 

 

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