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الشائعة الأخيرة كذّبتها صباح وطلبت صحن مجدّرة

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الشائعة الأخيرة كذّبتها صباح وطلبت صحن مجدّرة الشائعة الأخيرة كذّبتها صباح وطلبت صحن مجدّرة

الأربعاء 26-11-2014 14:29

قبل يومين من وفاتها، انتشرت شائعة وفاة الصبوحة، شائعة اعتادتها الفنانة الكبيرة لكنها هذه المرة انتشرت على نطاق واسع، ما دفع بابنة شقيقتها كلودا عقل إلى نفي الشائعة عبر الفايسبوك، من خلال صفحة الصبوحة الخاصة، وقالت إن الفنانة الكبيرة بخير وإنها طلبت صحن مجدرة لغداء اليوم التالي من ممرضتها هنادي.
وقد كتبت كلودا "تتلقى ادارة الصفحة العديد والعديد من المكالمات والاستفسارات من لبنان وخارج لبنان للإطمئنان على الصبوحة بعد الاشاعة المغرضة التي اذاعتها قناة "آسيا" التلفزيونية هذا المساء .. ويبدو انها قناة مغمورة وتريد ان تنتشر جماهيرياً فلم تجد سوى هذه الاشاعة المغرضة والاساليب الرخيصة ..
ونطمئن جميع الاحبة ان الصبوحة بخير والحمدلله وبتسلّم عليكن جميعاً وبتقلكن ما تقلقوا عليها فهي بخير وتقول لكم انها طلبت من الممرضة هنادي ان تعد لها اكلة مجدرة للغدا بكرا .. الف صحة وهنا صبوحة وخمسة بعيون الحاقدين والحاسدين والاشرار".
وربما كان صحن المجدرة آخر ما أكلته الصبوحة التي أمضت اليوم الأخير من حياتها متوعكة وهي تشعر بضيق في التنفس.

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سيدتي