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وفاة والدة الفنانة السّوريّة المعتزلة نورمان أسعد

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وفاة والدة الفنانة السّوريّة المعتزلة نورمان أسعد وفاة والدة الفنانة السّوريّة المعتزلة نورمان أسعد

الخميس 27-11-2014 15:25

فارقت والدة الفنانة السورية المعتزلة نورمان أسعد الحياة يوم الاثنين. وكان مسلسل "سقوط غرناطة" آخر عمل قدّمته نورمان أسعد عام 2008، لتعتزل التّمثيل وترتدي الحجاب بعد زواجها الأخير. ومنذ اعتزالها فضّلت أسعد الابتعاد عن الأضواء وعدسات المصوّرين، وعدم الإدلاء بأي تصريح يخصّ حياتها الشخصية لأي وسيلة إعلامية.
يشار إلى أنّ أسعد كانت متزوّجة سابقاً من الفنان السّوري أيمن زيدان، لها منه ابنة واحدة اسمها "جودي"، لتنفصل عنه فيما بعد، ثمّ تزوّجت مرّة أخرى من المخرج عدنان إبراهيم ولكنهما لم يستمرّا، وتزوجت بعدها رجل أعمال هو محمد الطاير.
بدأت أسعد مسيرتها الفنيّة في سوريا عام 1998 ولفتت الأنظار إليها في أكثر من عمل من أبرزها "جميل وهناء"، و"نساء صغيرات"، "الجوارح"، "عائد إلى حيفا"، "أحلام كبيرة" ..

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