هذه هي حقيقة حمل مايلي سايرس

نشرت وسائل إعلام أمريكية خبراً مفاده أن النجمة العالمية Miley Cyrus حامل من حبيبها الجديد Patrick Schwarzenegger.

وفي تفاصيل الخبر أن النجمة البالغة من العمر 21 عاماً تنتظر طفلها الأول من صديقها Patrick، الذي أخفت عنه الخبر؛ كي لا يعتقد أنها متهورة وغير مسؤولة.

وقد توقفت Miley عن شرب الكحول والقيام بمجهود بعد أن أجرت اختبارين للحمل، كانت نتيجة الأول سلبية فيما كانت نتيجة الثاني إيجابية.

لكن، تبيّن لاحقاً أن كل هذه الأخبار من نسج الخيال، بعد أن أكد مصدر مقرب من النجمة لمجلة " Gossip Cop" أن الخبر لا يمت للواقع بصلة.

وأضاف المصدر أنها ليست المرة الأولى التي تطلق فيها مجلة " Life & Style" مثل هذه الشائعة عن Miley، فقد فعلت ذلك في شهر نيسان، وقد تعوّدت النجمة على أخبار يومية مثل وفاتها وحملها.

يذكر أن Patrick Schwarzenegger هو ابن النجم العالمي وحاكم ولاية كاليفورنيا Arnold Schwarzenegger.