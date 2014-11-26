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بالصور .. محافظ المنيا يسلم 60 رأس ماشية على المطلقات والأرامل وأسر الشهداء

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بالصور .. محافظ المنيا يسلم 60 رأس ماشية على المطلقات والأرامل وأسر الشهداء بالصور .. محافظ المنيا يسلم 60 رأس ماشية على المطلقات والأرامل وأسر الشهداء

المحافظ يسلم المساعدات

 

وزع اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، 60 رأس ماشية مقدمة من جمعية “دار الأورمان” الخيرية على المطلقات والأرامل وأسر الشهداء بالمحافظة ، كما وزع 10 قروض دوارة على المستحقين والأكثر احتياجاً.

وجه المحافظ الشكر لجمعية “دار الأورمان” والقائمين عليها لما يقومون به من أعمال الخير والمساعدات لمحدودي الدخل والأرامل والأيتام من أبناء المحافظة، مشيرا إلى أن في أمان واستقرار بفضل دعوات هؤلاء البسطاء وستظل مصر أمنة بفضل قوة ووحدة الشعب المصري.

وأعرب المحافظ عن فخره بتواجد عدد من أهالي الشهداء بالمحافظة واصفا إياهم بأنهم فخرا للمصريين جميعا، كما طالب الفلاحين والفلاحات بالعمل على عودة القرى مرة أخرى لتصبح قري منتجة و استغلال القروض في منافع ومصادر تمثل إضافة مثل صناعة الألبان وتربية الحيوانات وليست منتجات استهلاكية .

من جانبه أوضح سيد الشوربجي مدير جمعية “دار الأورمان” بالمحافظة أن الجمعية تقوم بتسليم رؤوس المواشي والأكشاك والقروض الحسنة بالإضافة إلي تجهير العرائس اليتيمات وصرف الأجهزة التعويضية للأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل للأهالي بالقرى الفقيرة بالمحافظة بصفة دورية ومنتظمة ، مؤكدا أن الجمعية قامت بتسليم مبالغ للمنتفعين لتغطية تكلفة التغذية المطلوبة لكل رؤوس الماشية التي تم تسليمها.

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