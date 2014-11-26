أخبار عاجلة

أول تعليق رسمي من مجلس الوزراء حول زيادة سعر المواد البترولية الفترة القادمة -
«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد» -
فيديو| رئيس «النقل» بالبرلمان: «التوكتوك» كارثة.. وحظره قضية أمن قومي -
فيديو| زايدة: لهذا السبب أصر السيسي على التحدث بالعربية مع ترامب -
رئيس نادي الجزيرة عن حريق صالة الجمباز: ليس ضخمًا كما يتداولون -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الأمين العام لتقصي الحقائق : الإخوان رفضوا التعاون مع اللجنة

Google+ Print
الأمين العام لتقصي الحقائق : الإخوان رفضوا التعاون مع اللجنة الأمين العام لتقصي الحقائق : الإخوان رفضوا التعاون مع اللجنة

المستشار عمر مروان

قال المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو إن جماعة الإخوان ومناصريها عزفوا عن التعاون مع اللجنة، مشيرا إلى أن القيادي الإخواني محمد علي بشر كان من المقرر حضوره إلى اللجنة يوم 11 أغسطس الماضي للإدلاء بشهادته، إلا أنه اعتذر.

وأضاف مروان – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة تقصي الحقائق اليوم الأربعاء لعرض نتائج تقريرها النهائي – أن قيادات جماعة الإخوان وعلى رأسها خيرت الشاطر رفضوا أيضا التعاون مع اللجنة، كما أن اللجنة دعت أيضا الدكتور سليم العوا للإدلاء بشهادته، لكنه اعتذر.

واستعرض مروان أجزاء من التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق والاستخلاصات التي توصلت إليها اللجنة فيما يتعلق بالملفات التي عملت عليها اللجنة والتي تضمنت “تجمع ميدان رابعة”، و”تجمع ميدان النهضة”، و”الحرس الجمهوري”، و”مسيرة المنصة”، “وحرق الكنائس والاعتداء على المسيحيين وممتلكاتهم”، و”العنف والإرهاب”، و”سيناء”، و”العنف في الجامعات”، و”العنف ضد النساء والأطفال”، و”معاملة المحبوسين والسجناء”.

من جهته، حث إسكندر غطاس نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق على ضرورة تجنيب الشعارات الدينية في الوضع السياسي، مشيرا إلى أن الاستقرار يتوقف على قدرة المصريين على التعايش والتسامح فيما بينهم.

وأوضح غطاس أن اللجنة استخلصت من الأحداث التي واكبت 30 يونيو وما أعقبها تصورا شاملا لاستعادة دولة القانون المصرية بهويتها التاريخية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا