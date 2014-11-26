أخبار عاجلة

أول تعليق رسمي من مجلس الوزراء حول زيادة سعر المواد البترولية الفترة القادمة -
«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد» -
فيديو| رئيس «النقل» بالبرلمان: «التوكتوك» كارثة.. وحظره قضية أمن قومي -
فيديو| زايدة: لهذا السبب أصر السيسي على التحدث بالعربية مع ترامب -
رئيس نادي الجزيرة عن حريق صالة الجمباز: ليس ضخمًا كما يتداولون -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لكلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس

Google+ Print
افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لكلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لكلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس

شهد اللواء احمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية مراسم إفتتاح فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الثامن لكلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس والذى يقام خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر 2014 .

وحضر كلًا من لدكتورممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والأستاذة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد والدكتورة عزة أغا نائب رئيس الهيئة و الدكتورإبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

وفى كلمته التى ألقاها الأستاذ الدكتورممدوح غراب رئيس الجامعة بهذه المناسبة أكد على أن الجامعة بكل ما لديها من مراكز بحثية وخبرات وأساتذة متخصصين تضع كافة إمكانياتها لخدمة المجتمع والبيئة فى محافظات إقليم القناة وسيناء والمساهمة الفعالة فى المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس ومشروع قناة السويس الجديدة مشيراً إلى أن الإهتمام بتطوير التعليم الجامعى هو فى المقام الأول لخدمة المجتمع والبيئة .

ومن جهته أشاد محافظ الإسماعيلية بدور جامعة قناة السويس وإسهاماتها الملموسة ودعمها المتواصل لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمشاركة فى دعم المشروعات القومية والخدمية من أجل تحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة الإسماعيلية بصفة خاصة وإقليم قناة السويس بصفة عامة .

حضر الإحتفالية الأستاذ الدكتورسامى طه النقيب العام للأطباء البيطريين بالإسماعيلية والأستاذة الدكتورةأحمد الحضرى نقيب الأطباء البيطريين بالإسماعيلية والأستاذة الدكتورةثناء مختار النخلة مديرة إدارة وحدة الجودة بكلية الطب البيطرى بالجامعة.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا