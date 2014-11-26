افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لكلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس

شهد اللواء احمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية مراسم إفتتاح فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الثامن لكلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس والذى يقام خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر 2014 .

وحضر كلًا من لدكتورممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والأستاذة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد والدكتورة عزة أغا نائب رئيس الهيئة و الدكتورإبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

وفى كلمته التى ألقاها الأستاذ الدكتورممدوح غراب رئيس الجامعة بهذه المناسبة أكد على أن الجامعة بكل ما لديها من مراكز بحثية وخبرات وأساتذة متخصصين تضع كافة إمكانياتها لخدمة المجتمع والبيئة فى محافظات إقليم القناة وسيناء والمساهمة الفعالة فى المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس ومشروع قناة السويس الجديدة مشيراً إلى أن الإهتمام بتطوير التعليم الجامعى هو فى المقام الأول لخدمة المجتمع والبيئة .

ومن جهته أشاد محافظ الإسماعيلية بدور جامعة قناة السويس وإسهاماتها الملموسة ودعمها المتواصل لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمشاركة فى دعم المشروعات القومية والخدمية من أجل تحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة الإسماعيلية بصفة خاصة وإقليم قناة السويس بصفة عامة .

حضر الإحتفالية الأستاذ الدكتورسامى طه النقيب العام للأطباء البيطريين بالإسماعيلية والأستاذة الدكتورةأحمد الحضرى نقيب الأطباء البيطريين بالإسماعيلية والأستاذة الدكتورةثناء مختار النخلة مديرة إدارة وحدة الجودة بكلية الطب البيطرى بالجامعة.

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