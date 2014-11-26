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مدير أمن جنوب سيناء : طوارىء لتأمين المنشآت والمواطنين خلال تظاهرات 28 نوفمبر

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مدير أمن جنوب سيناء : طوارىء لتأمين المنشآت والمواطنين خلال تظاهرات 28 نوفمبر مدير أمن جنوب سيناء : طوارىء لتأمين المنشآت والمواطنين خلال تظاهرات 28 نوفمبر

اللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء

 

أعلن اللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء، رفع حالة الطوارئ، لتأمين المنشآت الحيوية فى مدن وقرى المحافظة والطرق السريعة، مضيفا أن عملية التأمين ستجرى على مرحلتين، الأولى بمعرفة القوات المسلحة، والثانية من خلال الخدمات السرية وقيادات الداخلية للتعامل مع أى عمليات تخريبية بكل حزم.

وأشار أمين إلى استعداد «قوات الردع» التابعة للقوات المسلحة للتدخل السريع فى حالات الطوارئ، و تم أعداد أكثر من خطة لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل من قبل المشاركين في الدعوة للتظاهر يوم 28 نوفمبر، مشيراً الى ان هناك تعليمات واضحة بعمل تأمين خاص لكافة المنشآت الهامة السياحية والحيوية، وحذر من خطورة المساس بالمنشآت العامة او الخاصة، مؤكداً ان التعامل سيكون بكل قوة وحسم مع هؤلاء المخربين والإرهابيين.

أضاف مدير الأمن انه تم التنسيق مابين البحث الجنائي والأمن الوطني علي تمشيط الوحدات السكنية التي يسكنها أفراد الجماعات الإخوانية، والموالين لهم، ووضعها تحت المتابعة المستمرة، والتركيز علي المنتمين لهم، وقيام شرطة السياحة بفحص الرواد المقيمين بالفنادق الغير مصنفة سياحيا والمصنفة.

وأوضح أمين انه تم اعداد خطة للمرور علي طلاب المدارس تحسباً لأي تجمعات، يوم الجمعة القادم.

وأعلن مدير الأمن عن قرب القبض على بعض الأفراد الذين شاركوا أحد الإرهابيين الهاربين في خطف فرد شرطة مطلع الاسبوع الحالي.

وأضاف إن مشايخ وعواقل البدو اتفقوا على التطوع للمشاركة فى تأمين الطرق والمنشآت الحيوية، مشيراً إلى دور مشاركة القبائل فى منع تسلل العناصر الإرهابية من شمال سيناء خلال الفترة الماضية.

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