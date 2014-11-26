بالصور.. محافظ القاهرة ووزير الثقافة يتفقدان المسرح القومي استعدادًا لافتتاحه

تفقد الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة والدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة ، سير الاعمال النهائية لمشروع تطوير وترميم المسرحالقومى بالعتبة ، استعداداَ لافتتاحه فى العشرين من الشهر القادم بتكلفة اجمالية قاربت الـ 100مليون جنيه ، وسوف تنطلق أولى فعالياتالافتتاح بعرض مسرحية ” وبحلم يا مصر ” اخراج المخرج المبدع عصام السيد .

واستمعا الوزير والمحافظ لشرح واف من القائمين على مشروع التطوير هندسياَ وفنياَ وما تم انجازه من تشطيبات نهائية لقاعة المسرح الكبير التى تسع لحوالى 440 مقعد ، وتفقدا الشكل النهائى للمبنى الادارى الجديد ، والغرف الملحقة به وقاعة المتحف ، واستعرضا معاَ تزويد المسرح بالتقنيات والآلات الحديثة ، والتطوير الذى شهده بهو ومدخل المسرح من قواعد التماثيل الملحقة والناحيةالتجميلية .

هنأ محافظ القاهرة جموع الشعب المصرى على قرب افتتاح هذا الصرح التاريخى والقيمة الثقافية الضخمة ، مؤكداَ على الدورالتنويرى للمسرح القومى ورسالته الثقافية المتطورة فى خلق وعى جديد لمحبى وعشاق الفن والثقافة بمعطيات العصر الحديثومتطلباته

وأشار المحافظ إلى أن أجهزة المحافظة لم تتوانى فى تقديم كل الدعم وتذليل كافة المعوقات التى صادفت مشروع التطوير منذانطلاقه بحيث يخرج وفقاَ للجدول الزمنى المحدد وبالشكل اللائق لهذه المنارة الثقافية التى قدمت خدماتها وإبداعاتها على مدار ما يقاربالعقد ( انشئ عام 1920 ) ، مع التأكيد علي الارتقاء بالمنطقة المحيطة بالمسرح وحديقة الازبكية ورفع كفاءتها وإعادة تنسيقهاحضاريا كموقع متكامل لهدف استعادة رونقها وسيرتها الأولي كقطعة من القاهرة الخديوية .

وكان فى استقبال الوزير والمحافظ اللواء. محمد أيمن نائب المحافظ للمنطقة الغربية وفتوح أحمد رئيس البيت الفنى للمسرح ،وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة القاهرة .