فابريجاس غاضب من تصريحات راموس بشأن إلتزامه مع إسبانيا

(إفي): أعرب لاعب وسط تشيلسي والمنتخب الإسباني سيسك فابريجاس، عن شعوره بالغضب حيال تشكيك البعض في التزامه تجاه منتخب بلاده لكرة القدم.

وفي تصريحات لأحد البرامج الإذاعية نشرتها صحيفة (ماركا) الإسبانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، رد سيسك على تصريحات مواطنه سرخيو راموس التي أبرز فيها ضرورة تحلي اللاعبين بمزيد من الالتزام تجاه منتخب بلادهم.

وفي هذا الصدد قال: "نعم أشعر أن هذه التصريحات موجهة لي، وأنا قد أخبرته بذلك من قبل، لقد تحدثنا هاتفيا وكل شيء على ما يرام. وقلت له إننا نلعب سويا منذ منتخب تحت 21 سنة ولم يكن الأمر ضروريا أن تبعث برسائل إلى الصحافة".

وأضاف: "لقد أخبرته أن بإمكانه الاتصال بي وقتما يشاء ويقول لي مباشرة ما يود قوله. لم يحدث أي شيء، وكل الأمور تم توضيحها، فكل ما كان علينا فعله هو التحدث".

وعن إصابته التي منعته من اللعب مع منتخب بلاده، قال "لقد أصبت بالتهاب في أوتار ركبتي اليسرى، إذا لعبت وأنا مصاب كان من الممكن أن يحدث لي مضاعفات مثلما حدث مع مودريتش"، مضيفا أنه قد تحدث مع المدير الفني للماتادور فيسنتي ديل بوسكي الذي تفهم الوضع.

وقال مدافعا عن التزامه مع الماتادور: "لقد خضت 94 مباراة مع إسبانيا منذ نحو تسعة أعوام، وكنت دائما موجود بابتسامة عريضة".

وأوضح: "من يشككون في التزامي تجاه المنتخب يثيرون غضبي، لقد خضت الكثير من المباريات كما أنني جلست على مقاعد البدلاء أيضا".

وعن وضعه مع ناديه الحالي تشيلسي الإنجليزي، قال فابريجاس: "أنا ألعب كرة قدم أشعر فيها بأنني في حالة جيدة جدا وفي موقع يروق لي كثيرا (خط الوسط). أشعر بالحرية. ربما يكون أدائي الآن هو الأفضل خلال مسيرتي الاحترافية، حيث أسيطر جيدا على الكرة كماأن ثقتي بنفسي تتزايد".