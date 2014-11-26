عرض فني لفرقة السيرة الهلالية بجامعة القاهرة الاربعاء المقبل

في إطار إستمرار الموسم الثقافي والفني لجامعة القاهرة تنظم الجامعة تحت رعاية الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة ، عرضاً فنياً لفرقة السيرة الهلالية ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر المقبل في تمام الساعة الرابعة مساءاً أمام مبني القبة .

يشرف علي العرض كل من الدكتور شمس الدين الحجاجي أستاذ الأدب الشعبي ، والدكتور خالد أبوالليل أستاذ الأدب الشعبي المساعد بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب بالجامعة.

ويقدم العرض حكي مختصر للفقرة المقدمة ، علي أن يتم أختيار بعض الحكايات المختارة من السيرة الهلالية وثيقة الصلة بشأن الوطن والجامعة .