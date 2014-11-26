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عرض فني لفرقة السيرة الهلالية بجامعة القاهرة الاربعاء المقبل

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عرض فني لفرقة السيرة الهلالية بجامعة القاهرة الاربعاء المقبل عرض فني لفرقة السيرة الهلالية بجامعة القاهرة الاربعاء المقبل

قبة جامعة القاهرة

في إطار إستمرار الموسم الثقافي والفني لجامعة القاهرة تنظم الجامعة تحت رعاية الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة ، عرضاً فنياً لفرقة السيرة الهلالية ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر المقبل في تمام الساعة الرابعة مساءاً أمام مبني القبة .

يشرف علي العرض كل من الدكتور شمس الدين الحجاجي أستاذ الأدب الشعبي ، والدكتور خالد أبوالليل أستاذ الأدب الشعبي المساعد بقسم اللغة العربية وآدابها  بكلية الآداب بالجامعة.

ويقدم العرض حكي مختصر للفقرة المقدمة ، علي أن يتم أختيار بعض الحكايات المختارة من السيرة الهلالية وثيقة الصلة بشأن الوطن والجامعة .

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