أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

«العراف» فى سجن «وادى النطرون»

Google+ Print
«العراف» فى سجن «وادى النطرون» «العراف» فى سجن «وادى النطرون»

كتب : هند سعد الدين منذ 23 دقيقة

يستعد رامى إمام، مخرج مسلسل «العراف»، الذى يقوم ببطولته عادل إمام وحسين فهمى، خلال الأيام القليلة المقبلة لبناء ديكور لسجن وادى النطرون بنفس شكل ومساحة السجن الحقيقى وذلك فى منطقة صحراوية بجانب الحى الفرعونى داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، واتفقت الشركة المنتجة للمسلسل مع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى على أن مدة بناء السجن والتصوير فيه لا تزيد عن 40 يوماً.

يشارك فى بطولة المسلسل محمد إمام وطلعت زكريا وزكى فطين عبدالوهاب ورشا مهدى وأحمد فلوكس وهو من تأليف يوسف معاطى، وتدور أحداث المسلسل عن نصاب محترف يخرج من السجن أثناء اندلاع ثورة 25 يناير، ويقوم باستغلال الناس مدعياً معرفته بأمور الغيب حتى أطلق عليه «العراف»، وتتطور الأحداث إلى أن يصبح العراف أحد أصحاب المناصب القيادية بعد نجاحه فى الانتخابات البرلمانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017