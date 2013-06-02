«العراف» فى سجن «وادى النطرون»

كتب : هند سعد الدين منذ 23 دقيقة

يستعد رامى إمام، مخرج مسلسل «العراف»، الذى يقوم ببطولته عادل إمام وحسين فهمى، خلال الأيام القليلة المقبلة لبناء ديكور لسجن وادى النطرون بنفس شكل ومساحة السجن الحقيقى وذلك فى منطقة صحراوية بجانب الحى الفرعونى داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، واتفقت الشركة المنتجة للمسلسل مع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى على أن مدة بناء السجن والتصوير فيه لا تزيد عن 40 يوماً.

يشارك فى بطولة المسلسل محمد إمام وطلعت زكريا وزكى فطين عبدالوهاب ورشا مهدى وأحمد فلوكس وهو من تأليف يوسف معاطى، وتدور أحداث المسلسل عن نصاب محترف يخرج من السجن أثناء اندلاع ثورة 25 يناير، ويقوم باستغلال الناس مدعياً معرفته بأمور الغيب حتى أطلق عليه «العراف»، وتتطور الأحداث إلى أن يصبح العراف أحد أصحاب المناصب القيادية بعد نجاحه فى الانتخابات البرلمانية.