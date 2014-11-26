ضبط خلية إرهابية في بني سويف بتهمة حرق مكتب بريد وسجل مدني

نجحت أجهزة الأمن، في بني سويف، في ضبط مرتكبي واقعتي إضرام النيران بمكتب بريد وسجل مدني بدائرة المركز.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، ظهر الأربعاء: «وردت معلومات أكدتها التحريات للأجهزة الأمنية ببني سويف عن ضلوع إحدى الخلايا الإرهابية، في ارتكاب واقعتي إضرام النيران بمكتب بريد، وسجل مدني، بدائرة قسم شرطة بنى سويف والمحرر عنهما المحضران 8151 – 7144/2014 إداري قسم شرطة بني سويف، وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي، تم ضبط الخلية، المكونة من 6 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعتين».