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اشتباكات عنيفة فى جوبر وحى التضامن بدمشق

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اشتباكات عنيفة فى جوبر وحى التضامن بدمشق اشتباكات عنيفة فى جوبر وحى التضامن بدمشق

شهدت منطقة جوبر فى دمشق اشتباكات عنيفة الليلة الماضية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بين الجيش السورى والمعارضة المسلحة.

وذكر سكان محليون، لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى دمشق، أن الاشتباكات كانت على أشدها فى حيى الأفران والمسالخ فى جوبر، حيث سقط العديد من القتلى والمصابين، بينهم مدنيون.

كما تواصلت الاشتباكات بين الجيش السورى ومجموعات من المعارضة المسلحة فى القسم الجنوبى من حى التضامن بدمشق.

وأشار السكان إلى أن منطقة برزة بريف دمشق والمزارع المحيطة شهدت أيضا مواجهات عنيفة على مدى الليلة الماضية.

وتواصلت فى اليومين الماضيين المعارك العنيفة على مدخل مخيم اليرموك الشمالى /للاجئين الفلسطينيين بين اللجان الشعبية الفلسطينية ومجموعات مسلحة تتمركز فى المخيم، أسفرت عن مقتل وإصابة العديد، من بينهم مدنيون.

يذكر أن ثلاث قذائف هاون أصابت الأحياء السكنية فى منطقة الدويلعة بدمشق مساء أمس، مما أدى إلى إصابة 4 مدنيين بجروح، وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالمنطقة.

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