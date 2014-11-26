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محافظ الجيزة يعلن حالة الطوارئ لمواجهة أحداث الجمعة

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محافظ الجيزة يعلن حالة الطوارئ لمواجهة أحداث الجمعة محافظ الجيزة يعلن حالة الطوارئ لمواجهة أحداث الجمعة

على عبد الرحمن محافظ الجيزة

 

أعلنت محافظة الجيزة الطوارئ بكافة المديريات الخدمية ، لمواجهة مظاهرات بعد غد الجمعة ، والتى دعت إليها الجماعة السلفية وأعوانهم من الإخوان المسلمين .

وطمأن الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة المواطنين قائلاً : أن كافة الجهات بالدولة إتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق فيما بينها لمواجهة أي محاولات تخريبية أو إعتداءات على المنشآت العامة والخاصة وقال أن هدف هذه الدعوات هو إشعال الفتنة بين فئات الشعب .
> وأضاف المحافظ عقب الإجتماع الذى عقده ، اليوم الأربعاء ، بالقيادات التنفيذية للمحافظة بحضور رجال الشرطة أنه تم وضع خطة محكمة مع الجهات الأمنية من قوات المنطقة المركزية العسكرية وقوات الشرطة والأجهزة المحلية لإحكام السيطرة على المباني العامة بهدف إستمرار خدماتها المعتادة التى يستفيد منها المواطن إضافة إلى إعلان الطوارئ بكافة المستشفيات والوحدات الصحية بدءاً من اليوم وزيادة الإستعدادات لإستقبال أي حالات طوارئ .
> وأضاف أنه لن يتم غلق أي منشأة خاصةً المناطق الأثرية والسياحية والحدائق العامة التى تستقبل المواطنين أيام الأجازات لافتاً أنه على ثقة تامة من وعي المواطن الذي يعلم جيداً مدى خطورة هذه الدعوات التى تهدف في المقام الأول إلى إسقاط الدولة و إرجاعنا إلى الوراء .
> وأكد عبد الرحمن أن كافة الخدمات سيتم تقديمها للمواطن كالمعتاد حيث تعمل المخابز بكامل طاقتها بالإضافة إلى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتعيين ورديات على مدار الـ24 ساعة للإشراف على هذه الخدمات .
> وأضاف أنه سيتم التعامل بحسم مع أي محاولات للخروج عن القانون أو الإعتداء على قوات الأمن أو الإضرار بالمنشآت العامة .

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