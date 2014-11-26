محافظ الجيزة : تنفيذ مشروع متكامل للصرف الصحي بتكلفة 16 مليون جنيهًا بإمبابة

أعلن الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة إنتهاء مشكلة الهبوط الأرضى بشارع الإمام الغزالى بإمبابة بتنفيذ مشروع متكامل للصرف الصحى بتكلفة 16 مليون جنيه إستمر تنفيذه أكثر من 3 سنوات لتنتهى بذلك معاناة الأهالى طوال هذه المدة ولم يتبقى إلا بعض الأعمال البسيطة التى تنتهى فى غضون يومين.

وقال المحافظ أنه لن يتم إستلام مشروع الصرف الصحى من الشركة المنفذة إلا بعد تلافى كافة الملاحظات التى أبداها الأهالى المقيمين بالمنطقة من وجود طفوحات داخل المنازل خاصة مع كثرة المياه الجوفية.

وطمأن المحافظ الأهالى خلال لقائه معهم اليوم قائلاً “بيوتكم مؤمنة تماماً وكلية الهندسة تتابعها يومياً ولم يتبقى سوى ثلاثة أيام لإستلام المشروع من الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى”.

وقال المحافظ فى تصريحات له خلال الزيارة أنه طوال هذه الفترة قامت المحافظة بتعويض الأهالى عن ترك وحداتهم السكنية وعقاراتهم بأضعاف قيمتها كما تم إعادة إصلاح العقارات التى تأثرت من الهبوط عن طريق شركة المقاولين العرب وإشراف كلية الهندسة بجامعة القاهرة وتعويض من تم إزالة عقاره.