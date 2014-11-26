محافظ القاهرة : افتتاح المسرح القومى بالعتبة ديسمبر القادم بتكلفة100مليون جنيهًا

تفقد الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة والدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة سير الأعمال النهائية لمشروع تطوير وترميم المسرح القومى بالعتبة استعدادا لافتتاحه فى العشرين من الشهر القادم بتكلفة إجمالية قاربت الـ 100مليون جنيه، وسوف تنطلق أولى فعاليات الافتتاح بعرض مسرحية “وبحلم يا مصر” إخراج المخرج المبدع عصام السيد.

واستمعا الوزير والمحافظ لشرح واف من القائمين على مشروع التطوير هندسيا وفنيا وما تم إنجازه من تشطيبات نهائية لقاعة المسرح الكبير التى تسع لحوالى 440 مقعدا، وتفقدا الشكل النهائى للمبنى الإدارى الجديد، والغرف الملحقة به وقاعة المتحف،

واستعرضا معا تزويد المسرح بالتقنيات والآلات الحديثة، والتطوير الذى شهده بهو ومدخل المسرح من قواعد التماثيل الملحقة والناحية التجميلية.

وهنأ محافظ القاهرة جموع الشعب المصرى على قرب افتتاح هذا الصرح التاريخى والقيمة الثقافية الضخمة، مؤكدا على الدور التنويرى للمسرح القومى ورسالته الثقافية المتطورة فى خلق وعى جديد لمحبى وعشاق الفن والثقافة بمعطيات العصر الحديث ومتطلباته.

وأشار إلى أن أجهزة المحافظة لم تتوان فى تقديم كل الدعم وتذليل كافة المعوقات التى صادفت مشروع التطوير منذ انطلاقه بحيث يخرج وفقا للجدول الزمنى المحدد وبالشكل اللائق لهذه المنارة الثقافية التى قدمت خدماتها وإبداعاتها على مدار ما يقارب العقد (انشئ عام 1920)، مع التأكيد على الارتقاء بالمنطقة المحيطة بالمسرح وحديقة الأزبكية ورفع كفاءتها وإعادة تنسيقها حضاريا كموقع متكامل لهدف استعادة رونقها وسيرتها الأولي كقطعة من القاهرة الخديوية.

وكان فى استقبال الوزير والمحافظ، اللواء. محمد أيمن نائب المحافظ للمنطقة الغربية وفتوح أحمد رئيس البيت الفنى للمسرح، وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة القاهرة.

أ ش أ