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سعود المعلا يطلق اسم محمد بن راشد على احد شوارع امارة أم القيوين

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سعود المعلا يطلق اسم محمد بن راشد على احد شوارع امارة أم القيوين سعود المعلا يطلق اسم محمد بن راشد على احد شوارع امارة أم القيوين

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين باطلاق اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على الشارع الواصل ما بين شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد .

ويخدم هذا الشارع الحركة المرورية بالقرب من مباني المؤسسات الاتحادية بالامارة .. كما يمر بمساكن منطقة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم اللتى قامت ببنائها مؤسسة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم للاعمال الخيرية والانسانية و2500 مسكن فى قطاع منطقة السلمة. 

وقال صاحب السمو حاكم ام القيوين فس تصريح لوكالة أنباء الامارات ان تسميتنا للشارع يأتي توافقا مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 43 وتثمينا لدور سموه باعتبارة قائدا ناجحا وصاحب اسهامات كثيرة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله حيث عمل سموه على اطلاق العديد من المبادرات التي ساهمت في تحقيق الامارات لمراكز متقدمة في العديد من المجالات

وسعى سموه الى تحقيق الرقم الاول عالميا الى جانب التقدير والمكانة التي يحظى بها سموه من ابناء الوطن .

وأوضح الشيخ المهندس احمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين بان الدائرة أعدت اللوحات الارشادية اللازمة للشارع وأضافت الاسم الى مخططات الدائرة.

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