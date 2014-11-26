شاهد إثبات «أحداث الشورى»: علاء عبدالفتاح ضربني

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء، إلى أقوال شاهد الإثبات المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث قسم عابدين، المعتدى عليه بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الشورى» المتهم بها الناشط علاء عبدالفتاح و24 متهماً آخرين.

وقال «طاحون»، في شهادته أمام المحكمة: «إنه كان مكلفا يوم 26 نوفمبر 2013 يوم الواقعة محل القضية في تأمين محيط مجلس الوزراء والشورى والشعب، تزامنا مع الدعوى التي أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعى للتظاهر في ذلك اليوم أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر».

وأضاف «طاحون» أنه بعد ظهر ذلك اليوم شهد محيط مجلس الشورى مظاهرات وهتافات معادية للشرطة والجيش رفضًا لقانون التظاهر، متابعا قوات الشرطة فضت التظاهرة بالتدرج وفقا لأحكام قانون التظاهر بدءا من إطلاق المياه صوب المتظاهرين، ومن ثم إنذارهم بفض التظاهرة عبر مكبرات الصوت، إلا أن المتظاهرين لم يستجيبوا لذلك الإنذار، حيث قابلوا ذلك بترديد هتافات نابية ضد قوات الأمن».

وتابع «طاحون»: «من هنا بدأت حالة من الهرج والمرج بين صفوف الجميع، حيث توغلت قوات الأمن بين المتظاهرين لضبط الخارجين على النص، وأكد أنه عقب ذلك فوجئت أثناء تواجدى أمام مبنى كايرو سنتر المقارب لمقر مجلس الشورى بتوجه عدد من الأشخاص ناحيتي بينهم علاء عبدالفتاح، اعتدوا علّى وأخلوا بتوازني مما أدى إلى سقوطى على الأرض ليسارع علاء عبدالفتاح بأخذ جهاز اللاسلكي الخاص بي رغمًا عني».

وأكد «طاحون» أن علاء عبدالفتاح حاول الاعتداء عليه باستخدام «القفل والجنازير» إلا أن زملاءه أثنوه عن ذلك، في الوقت الذي أشار خلاله إلى أن الاعتداءات التي حدثت عليه آنذاك أدت إلى حدوث كدمات عديدة في أنحاء متفرقة من جسده.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

اتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.