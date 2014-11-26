الزيات في قضية التخابر : الاخوان وصلوا للحكم بالطرق الدستورية

اكد المحامى منتصر الزيات دفاع المتهم محمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى ، فى مرافعته امام محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى فى قضية التخابر ، بان الاخوان اتبعوا الطرق الدستورية المعروفة حتى حصلوا على رئاسة الجمهورية ووصلوا الى سدة الحكموهنا صفق المتهمين من داخل قفص الاتهام لدفاعهم .

وقال “الزيات ” انه بعد وفاة البنا ظلت فكرة قيام الجماعة ، فالفكرة لم تمت واكمل الاخوان المسيرة ، وردد قائلا موجها حديثه لمن يقمون بالقبض عليهم وتلفيق الاتهامات لهم وجلدهم وتعذيبهم “ فافعلوا ما تستطيعون فعله فدينى بقلبى سوف يقوى ضيائه واحجزوا الشمس عنى واحرقونى مزقونى لن تخرجوا الايمان منى ” .

وقال الزيات ان الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك طوال فترة حكمه وعلي الاخص خلال فترة التسعينات كان يلقي بهم في المحاكم الاستثنائية ، لانه وجد القضاء في صالحنا وينصفنا في كل القضايا الملفقة الينا وكان ذلك علي عكس رغبته .

والجدير بالذكر انه يحاكم فى القضية الرئيس المعزول محمد مرسى و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان فى قضية التخابر وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية .