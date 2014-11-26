الزيات في قضية التخابر للقاضي : ” اذا كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرا”

قال المحامى منتصر الزيات دفاع المتهم محمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى ، فى مرافعته امام محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، برئاسة المستشار شعبان الشامى ، فى قضية التخابر ، بان جماعة الاخوان المسلمين حملوا السلاح وحاربوا فى حرب 48 و10 الاف شاب ورجل اخوانى ذهبوا للجهاد فى فلسطين دول الناس ال بنقول عليهم خونة ومصاصة دماء .

وردد قائلا ” اذا كنتوا نسيتوا اللى جرى هاتوا الدفاتر تنقرا” .

واضاف بان جماعة الاخوان لم تكن يوما متشددة او متطرفة فضلا عن ان يكونوا ارهابية ، فالجماعة كانت تشدد على اعضائها الا يفرضوا ارائهم عن الاسلام للغير .

واوضح بان القضية هى قضية مستقبل وطن ، وان هذه الجماعة عصية على الحظر والمحو وردد قائلا : انتوا ال ها تندموا وسياتى رجال اخرون يحملون هذا المشعل .

وقال انا اراهن على القضاء المصرى فهو الذى حمانا وهو الذي حبسنا وهو الذي رفع عنا الظلم وانصفنا .

والجدير بالذكر انه يحاكم فى القضية الرئيس المعزول محمد مرسى و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان فى قضية التخابر وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية .