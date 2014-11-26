محافظ الأقصر لأعضاء “الروتاري” : نسعي لتنشيط السياحة الداخلية وجذب الرحلات

أكد اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر ضرورة تنشيط السياحة الداخلية وجذب الرحلات الخاصة من الجامعات والاندية وكافة المؤسسات بما يساهم في تحقيق رواج سياحي وتعريف المواطنين بتاريخ بلدهم.

يأتي ذلك خلال ترحيب المحافظ بأعضاء نادي روتاري جاردن سيتي الذين يزورون الأقصر في الفترة الحالية، برئاسة ميمي صدقي، والدكتور مصطفي البرعي السكرتير الفخري للنادي، وبحضور عضوات النادي الفنانة ليلي طاهر ، ومنيرة كفافى رئيس التليفزيون الأسبق ، وعائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة الأسبق.

اصطحب المحافظ أعضاء النادي في جولة نيلية، أشار خلالها إلى ما تحويه المحافظة من كنوز أثرية ومزارات سياحية، داعياً الأعضاء إلى الاستمتاع بزيارة المحافظة التاريخية، وتحدث عن أهم المشروعات القائمة بالمحافظة، والتي منها مشروع تحويل الأقصر لمدينة خضراء بحلول عام 2020.

وفى نهاية اللقاء قال سعد الدين أن محافظة الأقصر ستقيم معرضاً فى الجامعة الألمانية فى القاهرة لمنتجات المركز الحضرى للمرأة والبيت النوبى لتسويق تلك المنتجات ، فى الثامن من ديسمبر القادم ، ودعاهم لزيارة المعرض.

وأشار أعضاء النادي إلى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻬﺎدﻓﺔ التي يقوم بها الروتاري في إطار ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ بين الشعوب، كما وجهوا الدعوة لمحافظ الأقصر للمشاركة في احدي جلسات النادي للتعرف على أنشطتهم.