طوارئ بموانئ السويس وإلغاء اجازات العاملين

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الرسمى لهيئة موانى البحر الأحمر، أنه تم إعلان حالة الطوارئ اليوم الأربعاء كأجراء أحترازي حتي يوم السبت المقبل لتأمين موانئ السويس والبحر الأحمر من أى أعمال تخريب.

وأضاف عبر بيان إعلامي، أن اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس الهيئة قام بالمرور على موانى الهيئة و متابعة الإجراءات الأمنية استعدادا ليوم 28 نوفمبر وأصدر تعليمات مشددة بضرورة رفع درجة الاستعداد خلال الأيام المقبلة و إتباع الإجراءات الأمنية بالتنسيق مع قوات التأمين من جيش و شرطة و يتابع اليوم رئيس الهيئة جولات بموانى جنوب سيناء ” نويبع – شرم الشيخ – الطور”، للوقوف على التعزيزات الأمنية و دعم قوات الشرطة و الجيش و ذلك بتزويد موانى الهيئة بأحدث أجهزة للكشف عن المفرقعات.

وتم التنسيق مع الجهات الأمنية العاملة بالموانى بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية حيث تتوافر الأجهزة الخاصة بإجراءات الأمن الصناعى ( بوابات الأفراد – أجهزة كشف عن الحقائب ).

و من ناحية أخرى، صرح المتحدث الرسمى، أن معظم العاملين بالهيئة أبدوا استعدادهم للتواجد بالعمل أيام الجمعة و السبت يوم 28 و 29 نوفمبر.