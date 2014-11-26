قبائل وأقباط قنا تحذر من العنف فى مظاهرات الجمعة وتعلن مساندة الجيش والشرطة

أصدر ائتلاف قبائل وأقباط قنا، اليوم الأربعاء، بيانًا حذرت فيه الجماعة الإرهابية والأحزاب الدينية من المشاركة فى مظاهرات 28 نوفمبر والتى دعت إليها عدد من الأحزاب الدينية من حدوث أعمال عنف أو تخريب.

وأشار البيان أن القبائل بقنا تحدز جماعة الإخوان الإرهابية من دعواتها للتظاهر الجمعة القادمة مشيرا أن القبائل بمختلف تصنيفها القبلى ستتعامل بكل حزم وقوة مع كل من يحاول زعزعة أمن وأستقرار البلاد موضحا أن الجماعة الأرهابية لن تعود إلى الحياة مرة أخرى بعدما تسببوا فى معاناة حقيقيه للشعب المصرى.

وأضاف،” اننا سنتصدى بكل حزم لهم ولن تسمح بهدم الأستقرار الذى يحاول السيسى وحكومتة تحقيقها “،مؤكدا أن القبائل مع الشرطة والجيش وتساندهم فى كل خطواتهم وأجراءاتهم ضد الأرهاب والأرهابين والعنف المحتمل أو أى أعمال شغب وتخريب من هؤلاء الإرهابيين .