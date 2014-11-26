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المعلم يصل موسكو لبحث الأفكار الروسية لإعادة إطلاق المفاوضات السياسية

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المعلم يصل موسكو لبحث الأفكار الروسية لإعادة إطلاق المفاوضات السياسية المعلم يصل موسكو لبحث الأفكار الروسية لإعادة إطلاق المفاوضات السياسية

وليد المعلم – ارشيفية

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم غادر بيروت فجر اليوم الأربعاء، عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت متوجها إلى موسكو لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس تتعلق بالتطورات الراهنة.

من جانبها، ذكرت صحيفة (الوطن) شبه الرسمية أن المعلم سيبحث خلال الزيارة التي تستمر يومين “الأفكار الروسية المطروحة لإعادة إطلاق المفاوضات السياسية السورية ولتقييم العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها”.

ونقلت الصحيفة عن “مصادر دبلوماسية غربية تحدثت إليها في موسكو” أن “روسيا تطرح أفكارا حول استئناف المسار السياسي الذي توقف في جنيف وتريد عرضها على الوفد السوري لتحظى بالموافقة .. وتدور الأفكار الروسية حول ضرورة استئناف المفاوضات بأسرع وقت ممكن من أجل توحيد صفوف السوريين في مواجهة الإرهاب أولا وتشجيع المصالحات الداخلية”.

وقالت المصادر إن “واشنطن لا تمانع الأفكار الروسية وتنتظر من موسكو خطة عملية قد تظهر مباشرة بعد زيارة الوفد السوري إلى روسيا”.

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