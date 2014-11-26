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بالصور .. ندوة لأوقاف الأقصر لتوعية المواطنين واعلان رفض تظاهرات 28 نوفمبر

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بالصور .. ندوة لأوقاف الأقصر لتوعية المواطنين واعلان رفض تظاهرات 28 نوفمبر بالصور .. ندوة لأوقاف الأقصر لتوعية المواطنين واعلان رفض تظاهرات 28 نوفمبر

جانب من الندوة

نظمت مديرية الأوقاف بالأقصر، ندوة تحت عنوان ” الإسلام الصحيح الوسطى “، بمدينة اسنا جنوب المحافظة، للتأكيد علي رفض دعوة بعض التيارات الإسلامية للتظاهر يوم 28 نوفمبر.

حضر الندوة كلاً من محمد محمود ابو حسوب رئيس مدينة اسنا، و الشيخ محمد على محمد، والشيخ محمد ابراهيم الواعظان بالأوقاف، وعدد من مواطنين مركز اسنا.

وقال رئيس مدينة اسنا ان الهدف من الندوة، توعية المواطنين بصحيح الإسلام الوسطي، ورفض دعوة بعض التيارات الإسلامية للتظاهر يوم 28 نوفمبر، مشيراً إلى ان هذه التظاهرات خطر على استقرار البلاد، وتعوق تقدمه نحو مستقبل أفضل.

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