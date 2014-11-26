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أوقاف أسيوط : إحالة 20 موظف للتحقيق لعدم التزامهم بمواعيد العمل

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أوقاف أسيوط : إحالة 20 موظف للتحقيق لعدم التزامهم بمواعيد العمل أوقاف أسيوط : إحالة 20 موظف للتحقيق لعدم التزامهم بمواعيد العمل

الأوقاف _ صورة أرشيفية

قرر الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط إحالة 20 موظفًا بإدارة أوقاف الفتح بحري للتحقيق وذلك لمخالفتهم ضوابط الحضور وعدم التزامهم بمواعيد العمل جاء ذلك خلال جولة مفاجئة ، قام بها الشيخ خالد عبد السلام مدير عام المتابعة بالمديرية ، وذلك للوقوف على سير العمل و متابعة مدي انضباط العاملين بإدارات الأوقاف الفرعية .

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط على إحالة 20 إداري بإدارة الفتح بحري إلى التحقيق لعدم انضباطهم في العمل ومخالفتهم للضوابط والتعليمات مشيرا إلى استمرار الجولات المفاجئة على مختلف الإدارات والمساجد بقرى ومراكز المحافظة تنفيذا لتوجهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط بشأن الإصلاح الإدارى ومتابعة تنفيذ المنشور الوزاري رقم103 لسنة 2014 الخاص بضوابط الحضور و الإنصراف ـ داخل الإدارات الفرعية .
> يأتي هذا في إطار تعليمات اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط بتكثيف الحملات ولجان المتابعة التي تشنها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على كافة القطاعات ومديريات الخدمات لتحقيق الانضباط واستمرار العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومحاربة الفساد الإدارى .

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