محافظ أسيوط : مخطط جديد يسمح بارتفاع العمارات12دور ويحد من ارتفاع أسعار الاراضى‎

أكد اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط ، ان هناك انطلاقة حقيقية وهائلة فى مجال الاسكان والتشييد والبناء خلال الفترة القادمة بالمحافظة خاصة بعد

> اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أسيوط عقب إعداده بالهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة ، والمركز الإقليمي بالتنسيق مع المحافظة .

واضاف “المحافظ” أن قرار اعتماد المخطط الاستراتيجى رقم “701″ لسنة 2014 ” والجارى نشره بالجريدة الرسمية” قد ألغى جميع القرارات السابقة له بشأن الاشتراطات الخاصة بالبناء وقيود الارتفاع التى تم تحديدها بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة تعادل مرة ونصف عرض الشارع المراد البناء فيه اى بحد أقصى ارتفاع 36 متر ” 12دور” ، مشيرا الى ان اعتماد المخطط سوف يساهم فى إعداد مشروعات من أجل النهوض العمراني بالمدينة وتسهيل اجراءات استصدار التراخيص وعدم تعطيل مصالح المواطنين والقضاء على البناء العشوائى المخالف والحد من انتشار العشوائيات ، منوها أن تلك المخططات تساعد في تطبيق القوانين على جميع المعتدين على الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي كما أن الخرائط الجديدة التى يتم اعتمادها طبقا للمخطط الجديد تدعم الأجهزة المحلية في إجراءات التقاضي والمنازعات .

وقالت المهندسة إيمان على مدير التخطيط العمراني بالمحافظة أنه تم اعتماد المخطط الاستراتيجي بالقرار رقم (701)لسنة 2014م ؛ والذي سيتم العمل به عقب نشره بالجريدة الرسمية مضيفة إنها جاري المراجعة النهائية للمخطط التفصيلي للمدينة تمهيداً لاعتماده في ضوء اعتماد المخطط الاستراتيجي العام للمدينة .

وأضافت مدير التخطيط العمراني بالمحافظة أن الجهاز التنفيذى بقيادة اللواء ابراهيم حماد يولي اهتماماً خاصاً بالمخطط التفصيلي ومتابعة خطوات إجراءات اعتماده خطوة بخطوة وذلك للتسهيل على المواطن .