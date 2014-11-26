روسيا: الإرهاب في الشرق الأوسط بات كارثيا

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، مساء الثلاثاء، أن نشاطات الإرهابيين في منطقة الشرق الأوسط اتخذت أبعادا كارثية.

>ودعا تشوركين ــ حسب وكالة الأنباء الروسية «تاس» ــ إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة التطرف على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى منع تدفق مسلحين أجانب ينضمون إلى صفوف «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما من التنظيمات المتطرفة.

>وأشار إلى ضرورة تنسيق هذه الجهود مع القوى المعادية للإرهاب في المنطقة، بما فيها حكومتا بغداد ودمشق. وشدد الديبلوماسي الروسي على أن «المواجهة المشتركة للإرهاب يتعين أن تصبح من أبرز مواضيع الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة، مؤكدا دعم موسكو لمبادرات ستيفان دي ميستورا، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، بما في ذلك مبادرته المتعلقة بمناطق تجميد النزاع».

>وذكر أن «روسيا تواصل عملها مع جميع الأطراف السورية البناءة على أساس بيان جنيف 2012 ومبادئ صون وحدة سوريا قوميا ودينيا وعرقيا ووحدة أراضيها وسيادتها».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة