أخبار عاجلة

أول تعليق رسمي من مجلس الوزراء حول زيادة سعر المواد البترولية الفترة القادمة -
«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد» -
فيديو| رئيس «النقل» بالبرلمان: «التوكتوك» كارثة.. وحظره قضية أمن قومي -
فيديو| زايدة: لهذا السبب أصر السيسي على التحدث بالعربية مع ترامب -
رئيس نادي الجزيرة عن حريق صالة الجمباز: ليس ضخمًا كما يتداولون -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

روسيا: الإرهاب في الشرق الأوسط بات كارثيا

Google+ Print
روسيا: الإرهاب في الشرق الأوسط بات كارثيا روسيا: الإرهاب في الشرق الأوسط بات كارثيا

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، مساء الثلاثاء، أن نشاطات الإرهابيين في منطقة الشرق الأوسط اتخذت أبعادا كارثية.
>ودعا تشوركين ــ حسب وكالة الأنباء الروسية «تاس» ــ إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة التطرف على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى منع تدفق مسلحين أجانب ينضمون إلى صفوف «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما من التنظيمات المتطرفة.
>وأشار إلى ضرورة تنسيق هذه الجهود مع القوى المعادية للإرهاب في المنطقة، بما فيها حكومتا بغداد ودمشق. وشدد الديبلوماسي الروسي على أن «المواجهة المشتركة للإرهاب يتعين أن تصبح من أبرز مواضيع الحوار بين السورية والمعارضة، مؤكدا دعم موسكو لمبادرات ستيفان دي ميستورا، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، بما في ذلك مبادرته المتعلقة بمناطق تجميد النزاع».
>وذكر أن «روسيا تواصل عملها مع جميع الأطراف السورية البناءة على أساس بيان جنيف 2012 ومبادئ صون وحدة سوريا قوميا ودينيا وعرقيا ووحدة أراضيها وسيادتها».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد