اتحاد الكرة: هناك رد عنيف على فاروق جعفر قريبا

أكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري أن هناك رد فعل عنيف سيؤخذ يوم الأربعاء تجاه فاروق جعفر المدير الفني للاتحاد.

وكان فاروق جعفر قد هاجم مسؤولي اتحاد الكرة بأنه لن يستطيع أحد إقالته، وأنه غير مسؤول عن نتائج منتخبات كرة القدم في مختلف المراحل العمرية.

الجبلاية لفاروق جعفر: إما الإعلام أو الاستقالة

وقال الشامي في تصريحات إذاعية صباح الأربعاء: "سيكون هناك رد فعل عنيف اليوم ضد فاروق جعفر".

وأضاف "لابد أن يعتذر عما بدر منه، وإن لم يحدث سيكون هناك ردا".

وأبدى عضو مجلس الإدارة ضيقه من فاروق جعفر بسبب عمله الإعلامي وعدم تفرغه لمسؤولياته في اتحاد الكرة.

وأشار "كان هناك اتفاقا يقضي بتخلي جعفر عن موقعه الإعلامي، وهذا لم يحدث بل وجدد تعاقده مع القناة التي يعمل بها".

وتابع "عموما هناك اجتماع مجلس إدارة اليوم وسيكون هناك قرارا سواء بإقالته أو استمراره".