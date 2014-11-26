وزير الأوقاف يعلن الإتفاق مع كازاخستان على تدريب أئمة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الاسلامية أنه تم الاتفاق مع المسئولين فى كازاخستان خلال الزيارة الرسمية التى يقوم بها حاليا على تدريب عدد من أئمة كازاخستان بوزارة الأوقاف المصرية ، وتزويد الجامعة المصرية بكازاخستان بمطبوعات وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية إيمانا من الجانب الكازاخستاني بوسطية هذه المطبوعات

وأضاف الوزير فى بيان نقلته وزارة الأوقاف اليوم انه تم الاتفاق كذلك على أن يقوم الجانب الكازاخستاني بترجمة بعض خطب الأوقاف ، وبخاصة تلك التي تتحدث عن مواجهة الإرهاب والأفكار الهدامة ، وتبرز سماحة الإسلام ووسطيته ، تلك الخطب التي تنشرها وزارة الأوقاف المصرية على موقعها ليفيد منها الأئمة الكازاخيون.

كما أشاد الجانب الكازاخستاني برسائل الأوقاف التي تنشرها على موقعها بتسع لغات منها اللغة الروسية التي يتقنها كثيرون من أبناء الشعب الكازاخستاني.

وأشاد وزير الاوقاف الدكتور مختار جمعة بالروح العالية التي يتمتع بها الشعب الكازاخستاني وبحفاوة الاستقبال التي لقيها والوفد المرافق له، معربًا عن شكره وتقديره لمشاعر الأخوة والمودة التي تجلت خلال الاستقبال واللقاء الذي تم عقده مع المسئولين فور وصوله إلى كازاخستان.

وأشار إلى أن تلك الحفاوة تأتى تقديرًا لدور مصر الريادي في العالم الإسلامي، ودور أزهرها الشريف الذي يحظى بتقدير المسلمين في كل أنحاء العالم.

كما أكد الجانب الكازاخستاني أنهم يُدرّسون تاريخ مصر في مناهجهم التعليمية تقديرا لدورها الريادي في أمتها الإسلامية.

أ ش أ