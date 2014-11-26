ضبط 3 راكبات يحملن جوازات سفر مزورة بالمطار

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، من ضبط 3 راكبات من جنسيات عربية، حاولن السفر ودخول البلاد بجوازت سفر مزورة، حيث حاولت أحداهن السفر إلى سويسرا و أخرى إلى كندا بجوازى سفر لايخصانهما، مستغلتين التشابه بينهما وبين أصحاب الجوازين ، كما حاولت الراكبة الثالثة دخول البلاد بجواز سفر مزور .

إشتبه ضابط الجوازات، أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى زيوريخ، في جواز سفر راكبة سودانية من أصل عراقى، وبفحصه تبين أن الجواز سليم ولكنه لايخص الراكبة، وراكبة سودانية أخرى قبل سفرها على الطائرة المصرية المتجهة إلى تورنتو بجواز سفر كندى لايخصها، بينما أثناء أنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة كازبلانكا بالمغرب ، اشتبه ضابط الجوازات فى سلامة جواز سفر راكبة فلسطينية ، بعرضه على المعمل الجنائى وفحصه تبين تزويره

تم سحب جوازات السفر من الراكبات الثلاث، وتحرير المحاضر اللازمة، وترحيلهن إلى جهة قدومهن.