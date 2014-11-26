بالفيديو - الإعلان عن كرة الأمم الإفريقية ' مرحبا ' .. ذات طابع مغربي

على الرغم من سحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2015 من المغرب، إلا أن الكرة التي سيلعب بها في البطولة تحمل الكثير من الطابع المغربي.

فقد أعلنت "أديداس" عن الكرة التي تسمى "مرحبا" بتصميم مميز به العديد من الرموز المغربية.

ويشمل غلاف الكرة بعض النجوم، والتي كانت تشير إلى علم المغرب الذي يتوسطه نجمة.

ومع نقل الأمم الإفريقية إلى غينيا الإستوائية شمل التصميم المقدم من أديداس عدة ألوان تعرض اختلافات طبيعة الدول في القارة السمراء.

فقد استخدم اللون الأسود، الأزرق والسماوي.

وسيتم تقديم الكرة بشكل رسمي أثناء إجراء القرعة يوم الثالث من ديسمبر من قبل أعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتطرح أديداس الكرة في الأسواق يوم الأول من ديسمبر المقبل.

شاهد تقديم مميز للكرة الجديدة