أخبار عاجلة

أول تعليق رسمي من مجلس الوزراء حول زيادة سعر المواد البترولية الفترة القادمة -
«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد» -
فيديو| رئيس «النقل» بالبرلمان: «التوكتوك» كارثة.. وحظره قضية أمن قومي -
فيديو| زايدة: لهذا السبب أصر السيسي على التحدث بالعربية مع ترامب -
رئيس نادي الجزيرة عن حريق صالة الجمباز: ليس ضخمًا كما يتداولون -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - الإعلان عن كرة الأمم الإفريقية ' مرحبا ' .. ذات طابع مغربي

Google+ Print
بالفيديو - الإعلان عن كرة الأمم الإفريقية ' مرحبا ' .. ذات طابع مغربي بالفيديو - الإعلان عن كرة الأمم الإفريقية ' مرحبا ' .. ذات طابع مغربي

على الرغم من سحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2015 من المغرب، إلا أن الكرة التي سيلعب بها في البطولة تحمل الكثير من الطابع المغربي.

فقد أعلنت "أديداس" عن الكرة التي تسمى "مرحبا" بتصميم مميز به العديد من الرموز المغربية.

ويشمل غلاف الكرة بعض النجوم، والتي كانت تشير إلى علم المغرب الذي يتوسطه نجمة.

ومع نقل الأمم الإفريقية إلى غينيا الإستوائية شمل التصميم المقدم من أديداس عدة ألوان تعرض اختلافات طبيعة الدول في القارة السمراء.

فقد استخدم اللون الأسود، الأزرق والسماوي.

وسيتم تقديم الكرة بشكل رسمي أثناء إجراء القرعة يوم الثالث من ديسمبر من قبل أعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتطرح أديداس الكرة في الأسواق يوم الأول من ديسمبر المقبل.

شاهد تقديم مميز للكرة الجديدة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة