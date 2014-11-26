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رحيل عاشقة الفن والحياة .. «حلوة لبنان» تركت 85 فيلمًا سينمائيًا و3 آلاف أغنية

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رحيل عاشقة الفن والحياة .. «حلوة لبنان» تركت 85 فيلمًا سينمائيًا و3 آلاف أغنية رحيل عاشقة الفن والحياة .. «حلوة لبنان» تركت 85 فيلمًا سينمائيًا و3 آلاف أغنية
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الفنانة صباح

 

“حلوة لبنان” الصبوحة التي صنعت امبراطوريتها بصوتها العذب الرنان وحضورها على المسارح وعبر الشاشة الصغيرة وفي أدوارها السينمائية، من لبنان الى والعالم العربي، وصولاً الى العالم، ورسمت مسيرتها ومكانتها فى قلوب عشاقها من الجماهير. 

ولدت  في حي الفغالية في وادي شحرور في العام 1927، وقضت 66 عامًا في النشاط الفني، قدمت من خلالها العديد من الأغاني والأفلام والمسرحيات، في الفترة من عام 1943 إلى عام 2009.

وبدأت جانيت جرجس فغالي، التي توفيت عن عمر ناهز 87 عاما، مسيرتها الفنية في سن مبكرة منتصف القرن الماضي، عبر الغناء في لبنان، قبل أن تنتقل  إلى القاهرة، حيث  حازت الشحرورة، على شهرة واسعة وباتت إحدى نجمات السينما.

وقدمت الشحرورة ما يزيد عن 3000 أغنية بين مصرية ولبنانية، و85 فيلمًا للسينما المصرية واللبنانية، ومن أشهرها  «الآنسة ماما» في 1950، «شارع الحب» في 1958، «الرجل الثاني» 1959، «العتبة الخضراء» 1959، «الأيدي الناعمة» 1963، «ليلة بكى فيها القمر» 1980.

وقدمت صباح نحو 20 مسرحية غنائية على العديد من المسارح في لبنان وفي أوربا، وحفلات غنائية في مختلف البلدان منها فرنسا وبلجيكا وهولندا، وإنجلترا، بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل.

 

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ومن أشهر تلك المسرحيات: “موسم العز” على مسرح بعلبك 1960، “دواليب الهوى” على مسرح بعلبك 1965، “المهرجان” مسرح بعلبك 1971، “الجنون فنون” مسرح المارتينيز 1973، “حلوة كتير” مسرح ستاركو 1975.. واشتهرت «صباح» بكثرة زيجاتها، والذي وصل عددها إلى تسعة أشهرهم الفنان رشدى أباظة.

 

 

 

 

 

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الفنانة صباح

واشتهرت بكثرة زيجاتها، إذ وصل عدد أزواجها إلى تسعة وهم ”نجيب شماس، وقضت معه خمس سنوات، وهو والد ابنها الدكتور صباح شماس، وتزوجت صباح من الثري الكويتي الشيخ عبد الله المبارك، ودام هذا الزواج شهرًا واحدًا، تم بعده الطلاق بسبب عدم قبول صباح اعتزال الفن بناءً على طلب زوجها”.

كما تزوجت عازف الكمان أنور منسي، وقضت معه أربعة أعوام، وأنجبت منه ابنتها هويدا، المذيع أحمد فراج، وقضت معه 3 أعوام، الفنان رشدي أباظة، الفنان يوسف شعبان، ولم يستمر الزواج لأكثر من شهر، النائب جو حمود، واستمر الزواج عامين، الفنان اللبناني وسيم طبارة، استمر الزواج 4 أعوام، وأخيرًا الفنان اللبناني فادي لبنان، واستمر الزواج 17 عاما.

 

 

 

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