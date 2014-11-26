أغلقت عينيها بهدوء ورحلت... وداعاً صبوحة

بعد أيام قليلة على احتفالها بعيد ميلادها الـ87 أغمضت الفنانة الكبيرة صباح عينيها بسلام ورحلت وهي نائمة.

وكانت شائعة الموت قد طاردتها للمرة الأخيرة قبل يومين، إلا أن ابنة شقيقتها كلودا سارعت إلى نفي الخبر وطمأنت الجميع إلى أن الصبوحة بخير، وإلى أنها طلبت من الممرضة هنادي إعداد طبق مجدرة لها في اليوم التالي أي الاثنين. كما قامت كلودا بنشر صورة للصبوحة وهي تتصفح الفايسبوك وتقرأ بنفسها تعليقات محبيها المطمئنة على صحتها.

رحلت الصبوحة وولداها لا يزالان في أميركا، وستقوم العائلة باستدعائهما على أن يحدد موعد الدفن لاحقاً.

وقد قامت صفحتها الخاصة على الفايسبوك بنشر النعي التالي:

ا احباب الصبوحة

الصبوحة اليوم راجعة على ضيعتا عالأرض اللي حبّتا وحبّتا

الصبوحة اليوم راحت عالسما عند الرب الكبير راحت عند اهلا واخوتا اللي اشتاقتلن كتير

صباح الحياة صباح الفرح صباح الابتسامة المشرقة دايما صباح الضحكة المرسومة باصعب الاوقات

بتودعكن وبتقلكن ما تبكو وما تزعلوا عليي وهيدي وصيتي الكن

قالتلي قوليلن يحطو دبكة ويرقصوا بدي ياه يوم فرح مش يوم حزن

بدي ياهن دايما فرحانين بوجودي وبرحيلي متل ما كنت دايما فرّحن

وقالتلي قلكن انه بتحبكن كتير وانو ضلوا تذكروها وحبوها دايماً

يا احباب الصبوحة

الصبوحة ما عادت موجودة معنا بجسدا في هاللحظة

الساعة 3 فجر اليوم طلعت روحا الى الخالق وهي نايمة

حتى في رحيلها كانت هنية ومتل النسمة وما زعجت حدا ولا تعبت حدا

الصبوحة رحلت بالجسد بس رح تضل موجودة بقلوبنا الى الابد

رح نشتقلك كتير كتير كتير يا حبيبتنا

يا ريت كان بايدنا نعطيكي كل لحظة من عمرنا ونخليكي معنا اكتر واكتر

بس هاي ارادة ربنا ..

منحبك صبوحة منحبك للأبد وما رح ننساكي ابداً ابداً

الله يرحمك يا صبوحة ويغفرلك وتكون نفسك بالسما مع الابرار والقديسين

منبقى نوافيكن بكل التفاصيل الخاصة بمراسم وداع الصبوحة هون على هالصفحة .. خليكن معنا ورجاء كلكن ترفعوا الصلوات هلق لراحة نفس الصبوحة .

إلى جناة الخلود يا صبوحة