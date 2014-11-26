«صحة سوهاج»: حالتان مشتبه في إصابتهما بـ«أنفلونزا الطيور» بالمحافظة

قال الدكتور محمد عبدالعال، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن حالات اشتباه الإصابة بأنفلونزا الطيور حالتين فقط.

وأضاف «عبدالعال» في تصريحات اصة لـ«المري اليوم»، الأربعاء، أن واحدة لطفل من مركز «المنشاة»، والثانية لسيدة من مركز طهطا، مؤكدًا أن الحالتين دخلتا مستشفى حميات سوهاج، وتم أخذ مسحة من حلقهما، وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة بالقاهرة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن نتيجة تحاليل الطفل جاءت سلبية، وتم التصريح له بالخروج من المستشفى، وفي انتظار وصول تحاليل السيدة، للتأكد من إصابتها بالفيروس من عدمه.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه في حالة ثبوت إيجابية العينة، سيتم التحرك فورًا لمحل إقامة المريض، وأخذ الاحتياطات اللازمة تجاه المخالطين له.