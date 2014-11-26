الحكومة توافق على اتفاقية منحة مساعدة مع واشنطن

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصرى الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، الموقعة في 30 سبتمبر الماضي بالقاهرة.

وكانت الاتفاقية قد تم توقيعها عام 1995 بين البلدين، وتضمنت إنشاء صندوق الصندوق المصري الأمريكي المشترك للعلوم والتكنولوجيا، صندوق مشترك، تكون المساهمة المالية فيه متساوية بين الدولتين.

وتهدف الاتفاقية إلى القيام بالترتيبات التنفيذية في إطار اتفاقية عام 1995 للتعاون العلمي والتكنولوجي، بما يسهم في توسيع وتعزيز العلاقات بين الاوساط والدوائر العلمية والتكنولوجية بالدولتين، وتحفيز التعاون العلمي والتكنولوجي في مجالات المنفعة المتبادلة للأغراض السلمية.

ويدعم الصندوق المشترك عددا من الأهداف التي تسعى وزارة البحث العلمي لتحقيقها، مثل تحسين البيئة البحثية في مصر، وزيادة تنافسية الموارد البشرية، وتمويل برامج العلوم والتكنولوجيا، ودعم الابتكار الاستراتيجي في البحث والتطوير.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر «تايب»، الموقعة في 30 سبتمبر الماضي بالقاهرة.

وتهدف الاتفاقية إلى جعل الاقتصاد المصرى أكثر تنافسية وشمولية من خلال النمو في قطاعات مختارة، والتي تتمثل وفقاً لهذه الاتفاقية في قطاعي التجارة والاستثمار، ومواجهة ارتفاع البطالة بين الشباب بمصر.

وسيتم العمل على تحقيق النتائج المرجوة من هذه الاتفاقية، من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ هذه المشروعات إلى تطوير الأعمال التجارية، وريادة الأعمال، وتحسين الخدمات غير المالية، فضلا عن العمل على تحسين أداء التعليم الفني، والتدريب المهني، وتنمية مهارات التوظيف، وتنمية القوى العاملة.

ووافق المجلس على المقترح المقدم بشأن تعويض الشركة المصرية للإنماء السياحي، عن استقطاع نحو 1600م2 من إجمالى المساحة المملوكة لها، وذلك لتنفيذ مشروع تطوير تقاطع المشير الجمسي «جوزيف تيتو».