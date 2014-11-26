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التحقيق في حادثي الإعدادية القديمة بنات وأمون الخاصة بالسويس‎

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التحقيق في حادثي الإعدادية القديمة بنات وأمون الخاصة بالسويس‎ التحقيق في حادثي الإعدادية القديمة بنات وأمون الخاصة بالسويس‎

التربية والتعليم بالسويس

قال أيمن سمير المسئول الاعلامي لتعليم السويس، أن عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التعليم بالسويس قرر، صباح اليوم الأربعاء، بناء على تعليمات المحافظ تشكيل لجنتي تحقيق شامل في حادثي الإعدادية القديمة بنات و أمون الخاصة لتحديد المسئولية عن الحادثين .

و كانت مدارس السويس قد شهدت واقعتين، أمس الثلاثاء، الأولي اصابة طالبة بمدرسة السويس الاعدادية القديمة بنات إثر سقوط عارضة الملعب المدرسي فوقها  محدثة إصابة بالغة في الرأس بالكشف و الفحص الطبي الشامل تبين في تقرير رسمي إصابة الطالبة بشرخ خفيف في عضمة الجمجمة يتلاشي خلال أيام بانتظام تناول العلاج اللازم و هي تخضع الآن لمتابعة حالتها  داخل مستشفي السويس العام.

أما الحادث الأخر فقد وقع أمس عند الساعة الواحدة و النصف بعد الظهر، عند بوابة مدرسة أمون الخاصة التي سقطت فوق مجموعة من الطلاب ، وأسفر الحادث عن إصابة أحد الطلاب بكسر مضاعف في ساقه الأيسر، وإصابة طالبة بكدمات وخدوش تم نقلهما إلي مستشفي التأمين الصحي بحوض الدرس وعقب تلقي العلاج اللازم غادراها بصحبة ذويهما.

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