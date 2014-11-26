مسلحون يختطفون عسكريًا لبنانيًا متقاعدًا بعرسال

اختطفت مجموعة مسلحة المعاون الأول المتقاعد في الجيش اللبناني محمد أحمد الحجيري في عرسال بشمال شرق لبنان.

وأفادت معلومات أمنية بأن المسلحين نقلوا الحجيري إلى مناطق تمركزهم، في الجرود بشرق البلدة “الجرود هو المناطق شبه الجرداء النائية التابعة للبلدة”.

وفي مدينة شتورا بشرق لبنان خطف مسلحون مجهولون السوري خالد العرب من محله في وادي حميد وأطلقوا النار على مرافقين له، ثم وجد بعد ذلك قتيلا.

على صعيد آخر، قال مصدر مطلع من بلدة عرسال اللبنانية لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن اشتباكات بين المسلحين وحزب الله عنيفة تدور في منطقة جرود بلدة قارة وفليطة السوريتيين وصولا إلى جرود بعلبك جنوب عرسال.