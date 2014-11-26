وزير الداخلية يجتمع بمساعديه لاستعراض خطة مواجهة دعوات التحريض في 28 نوفمبر

عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعا بمساعدى الوزير لـقطاعات الأمن، ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشرطة المتخصصة، ومدراء أمن الجيزة، والقاهرة، والقليوبية، ومدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، ومديرى إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن القاهرة، والجيزة، والقليوبية؛ وذلك لاستعراض عناصر خطة الوزارة لمواجهة الدعوات التحريضية التى أطلقتها بعض التنظيمات الإرهابية للقيام بأعمال شغب وعنف وآليات التعامل الميدانى مع تلك الدعوات.

وأكد وزير الداخلية فى بداية الاجتماع أن الضربات الأمنية التى وجهتها الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة للعناصر الإرهابية أفقدتهم التوازن، وجعلتهم يتصرفون على غير هدى ولا يدركون عواقب دعواتهم الخبيثة.

وشدد على تكثيف الأقوال والدوريات الأمنية والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق والميادين، وتسيير دوريات أمنية مسلحة فى الطرق والمحاور الرئيسية والدائرية وبين المحافظات والمدن، مدعومة بمجموعات للتدخل السريع من قوات الأمن المركزى، وكذلك انتشار عناصر البحث الجنائى بالشوارع والميادين للرصد والملاحظة والتعامل الفورى مع الأحداث، وتواجد عناصر البحث الجنائى وخبراء المفرقعات داخل محطات مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية للتعامل مع المواقف الطارئة، وسرعة التفاعل والجدية مع بلاغات المواطنين.

كما وجه وزير الداخلية بتفعيل أقصى إجراءات التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية والمواقع والمنشآت الشرطية، ومراجعة تسليح الخدمات المعينة للتأمين بالأسلحة المناسبة لردع أية محاولات للاعتداء عليها، والتواجد الميدانى لكافة القيادات والمستويات الإشرافية لتدارك أية ملاحظات.

وأعرب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى نهاية الاجتماع عن ثقته الكاملة فى وعى الشعب المصرى وقدرته على الوقوف صفا واحدا فى مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمن الوطن واستقراره، وتفويت الفرصة على كل من يريد به شرا وسوءا، مؤكدا أن رجال الشرطة سيظلون دوما جنودا أوفياء لوطنهم يضحون بالغالى والنفيس من أجل تحقيق أمنه واستقراره وصيانة مكتسباته.

أ ش أ