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مقتل 24 عاملا وإصابة 52 آخرين في حريق بمنجم فحم بالصين

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مقتل 24 عاملا وإصابة 52 آخرين في حريق بمنجم فحم بالصين مقتل 24 عاملا وإصابة 52 آخرين في حريق بمنجم فحم بالصين

لقى 24 عاملاً مصرعهم، وأصيب 52 آخرون، في حريق بمنجم فحم في مقاطعة لياونينج شمال شرقي الصين، صباح الأربعاء، وفقًا لمصادر رسمية في بكين.

وذكرت شركة فوشين للفحم، المملوكة للدولة في بيان لها، الأربعاء، أن الحريق وقع في منجم تابع لشركة هنجدا للفحم التابعة لها، والتي تعتبر المنتج الرئيسي للفحم في المقاطعة.

وأشار البيان، إلى أن عمليات الإنقاذ قد انتهت وقد تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وقررت شركة هنجدا للفحم، تعليق العمل بجميع مناجمها، لإجراء فحوص السلامة.

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