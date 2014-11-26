اليوم.. الحكم في دعوى تعويض ضد وزارة الداخلية

تصدر الدائرة الثامنة مدني بالمحكمة الاقتصادية، الأربعاء، برئاسة المستشار هشام حسن، حكمها في دعوى التعويض ضد وزارة الداخلية بمبلغ 2مليون و884 ألف جنيه، والتى أقامتها مالكة مؤسسة أجهزة كهربائية.

كانت «سهير.ع» صاحبة مؤسسة أجهزة كهربائية، أقامت دعوى تطالب وزير الداخلية «بصفته»، بدفع مبلغ 2 مليون و884 ألف جنيه للشركة، بعد قيام العاملين بمديرية أمن أسوان بشراء أجهزة كهربائية بالتقسيط من الشركة بضمان وظائفهم، وتقاعسوا عن سداد باقي قيمة البضائع المبينة باستمارات التعهد بالخصم والسداد، مبررين ذلك بإجابات لا سند لها من القانون.