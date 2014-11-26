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شرطة هونج كونج تبدأ بإخلاء موقع رئيسي للاحتجاجات

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شرطة هونج كونج تبدأ بإخلاء موقع رئيسي للاحتجاجات شرطة هونج كونج تبدأ بإخلاء موقع رئيسي للاحتجاجات

بدأت شرطة مكافحة الشغب في هونج كونج اليوم الأربعاء، إخلاء موقع رئيسي للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في أعقاب اشتباكات خلال الليل.

وبقي مئات من المحتجين في شارع ناثان في قلب موقع الاحتجاجات في حي مونج كوك رافعين رايات صفراء وهم يرددون هتافات تطالب “بديمقراطية كاملة” في المستعمرة البريطانية السابقة لكن أعدادا كبيرة من الشرطة تصدت لهم ودفعت للتراجع.

وقال شهود أن مشاجرات اندلعت عندما تدخلت الشرطة وقامت بإبعاد بضعة محتجين بعد أن قاوموها.

وقال شرطي عبر مكبر للصوت مخاطبا المحتجين “إذا قاومتم فانكم تواجهون احتمال السجن، ننذركم بأن تتوقفوا على الفور عن مقاومة الشرطة”.

وألقت الشرطة خلال الليل القبض على 80 من المحتجين المطالبين بالديمقراطية أثناء اشتباكات في أعقاب إخلاء جزء من شارع مجاور في اليوم السابق.

رويترز

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