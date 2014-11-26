جامعة بنها: امتحانات الفصل الأول 27 ديسمبر والإجازة 24 يناير

وافق مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة على ان تبدا امتحانات نصف العام الدراسى في 27 ديسمبر المقبل وتنتهى 22 يناير واالاجازة في ٢٤ يناير والفصل االثاني في ٧ فبراير.

ووافق المجلس برئاسة الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة بحضور الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال اسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هشام أبوالعنيين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وعمداء الكليات على ان تبدأ اجازة منتصف العام يوم 24 يناير وتنتهى يوم 5 فبراير على ان يبدا الترم الثانى يوم 7 فبراير 2015.

وقال الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بانه جارى الانتهاء من جميع الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لكليات الجامعة وتوفير وتجهيز الأماكن المقررة لعقد الامتحانات والاطمئنان عليها والقيام باعدادها وتجهيزها والتأكد من مدى صلاحياتها وجودتها لأداء عملية الامتحانات مشيرا إلى الانتهاء من أعمال الصيانة ونصب الخيام بكليات الحقوق والتجارة نظرا لكثرة الاعداد بهما والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب وتهيئة الظروف الملائمة لهم كالرعاية الطبية اللازمة من توفير أطقم طبية مجهزة بصيدليات داخل اللجان لمواجهة أي حالات بسيطة مع توفير سيارات إسعاف خارج اللجان للحالات الطارئة التي تستلزم علاجا في المستشفيات الجامعية.

وشديد سليمان على عقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل امتحانات في مناخ يتسم بالهدوء والانضباط لضمان انتظام سيرهامحذرا من محاولات الخروج عن القواعد الجامعية.