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رئيس جامعة الأزهر: تسكين البنات بالمدن 6 ديسمبر.. وسأطرد أي إخواني

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رئيس جامعة الأزهر: تسكين البنات بالمدن 6 ديسمبر.. وسأطرد أي إخواني رئيس جامعة الأزهر: تسكين البنات بالمدن 6 ديسمبر.. وسأطرد أي إخواني

أعلن الدكتور عبدالحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، أثناء زيارته للمدينة الجامعية للبنات، الثلاثاء، عن افتتاح المدينة 6 ديسمبر المقبل.

وقال عزب في تصريحاتٍ صحفية عقب الزيارة، إن المدن الجامعية للبنات بها 5 مبانٍ جاهزة للتسكين بعد نجاتها من خراب تنظيم الإخوان، لافتا إلى أن تأخير افتتاح المدن الجامعية سببه خضوعها للإصلاح بعد أن خربها الإخوان، الذين يعيدون سيناريو خراب أجدادهم الخوارج وانتهى الأمر إلى تقسيم المجتمع إلى سنة وشيعة على حد قوله، والآن يتسببون في تقسيم المجتمع إلى إخوان وغيره .

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن «كل دم أريق في سيحاسبون عليه»، وأن «قرار فتح المدن الجامعية للتسكين الطلابى قراره الشخصي سيتخذه في الوقت المناسب بعد أن ينهى القائمون عليها تجهيزات تجرى بها».

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أنه يتم تسكين البنات بـ170 جنيها على حساب الدولة لكونها منحة، وليست حقا للطالب، وإن كانت حقا فليست حقا للمخرب الذي يخرج عن المعهود، قائلًا «أنا عايز كل يوم 50 اسم يقال إنهم إخوان وسأطردهم بعيدًا عن المدينة حتى ولو طردت الكل برا إذا خرّبوا، وقولوا رئيس الجامعة قاسي القلب بس أنا محروق على مصر، ولو تركيا ضحكت على العيال وقالت تعالوا أعلمكم هيكون اسمه لاجئ.. دول خونة يريدون هدم مصر ولو الأمر بإيدى والله لمنعت الخائن من العودة إلى مصر مرة أخرى».

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