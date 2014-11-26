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مظاهرات في نيويورك لليلة الثانية والشرطة تعتقل قادة التجمعات

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مظاهرات في نيويورك لليلة الثانية والشرطة تعتقل قادة التجمعات مظاهرات في نيويورك لليلة الثانية والشرطة تعتقل قادة التجمعات

اعتقل عدة أشخاص، مساء الثلاثاء، في نيويورك في اليوم الثاني من المظاهرات المنددة بقرار هيئة محلفين في ميزوري بعدم ملاحقة شرطي أبيض مسؤول عن مقتل شاب أسود، حسب الشرطة.

وسار مئات من المتظاهرين في شوارع نيويورك في تجمعات مختلفة منددين بقرار هيئة المحلفين، الذي صدر مساء الاثنين، بعدم ملاحقة الشرطي دارين ويلسون، الذي قتل، في 9 أغسطس، في فيرجسون الشاب مايكل براون، البالغ من العمر 18 عامًا.

وبالرغم من أن المتظاهرين كانوا هادئين ولم يقوموا بأعمال عنف فإن اثنين من قادة التجمعات قد اعتقلا لقيامهما بعرقلة حركة المرور في حي تايمز سكوير وحي لينكولن تانيل، الذي يصل مانهاتن بنيو جيرسي.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن «عددًا من الأشخاص اعتقلوا. ليس لدينا بعد الأرقام الصحيحة»، ولم يعط مزيدًا من التفاصيل.

وكان بين المتظاهرين طلاب من جامعة نيويورك وأعضاء من حزب البيئة في بروكلين وكذلك من جمعيات يسارية وفوضوية.

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