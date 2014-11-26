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مصر الـ5 بعد سوريا والعراق.. وقطر خالية من الإرهاب في «المؤشر الدولي»

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مصر الـ5 بعد سوريا والعراق.. وقطر خالية من الإرهاب في «المؤشر الدولي» مصر الـ5 بعد سوريا والعراق.. وقطر خالية من الإرهاب في «المؤشر الدولي»

حلت في المركز الخامس ضمن دول الشرق الأوسط من حيث انخراطها في العمليات الإرهابية ومدى تعرضها لهذه الهجمات، حسب ترتيب «مؤشر الإرهاب الدولي» لعام 2014. وتصدرت العراق القائمة بحصولها على عشر نقاط وهي أعلى رقم بمقياس المؤشر، فيما حلت سوريا في المركز الثاني بـ8.12 نقاط، كما نقل موقع CNN الإخباري. وتعاني الدولتين من الحرب ضد تنظيم داعش، كما تعاني سوريا من حرب أهلية من عدة سنوات.

وتفوقت مصر في معدل الإرهاب على دول كلبنان وليبيا، اللذان يعانان من مشاكل أمنية مستمرة، لا سيما الأخيرة التي تقوم فيها حرب أهلية في هذه الأثناء، فحصلت مصر على 6،5 نقاط مقابل 6،4 للبنان، التي حلت في المركز السادس و6،25 لليبيا، التي حلت في المركز السابع.

وفي مؤخرة الترتيب أتت دولتي عمان وقطر ببلاد خالية تمامًا من الإرهاب.

ترتيب مؤشر الإرهاب الدولي لدول الشرق الأوسط من حيث حجم تعرضها وانخراطها في العمليات الإرهابية:

1- العراق، 10 نقاط من أصل عشر نقاط، باعتبار أنها أكثر المتضررين.

2- سوريا، 8.12 نقطة.

3- الصومال، 7.41 نقطة.

4- اليمن، 7.31 نقطة.

5- مصر، 6.5 نقطة.

6- لبنان، 6.4 نقطة.

7- ليبيا، 6.25 نقطة.

8- السودان، 5.77 نقطة.

9- جنوب السودان، 5.6 نقطة.

10- الجزائر، 5.52 نقطة.

11- إسرائيل، 4.66 نقطة.

12- البحرين، 4.41 نقطة.

13- تونس، 3.29 نقطة.

14- ، 2.71.

15- المغرب، 2.11 نقطة.

16- الأردن، 1.76 نقطة.

17- الإمارات، 0.29 نقطة.

18- الكويت، 0.4 نقطة.

19- عُمان، 0.0 نقطة.

20- قطر، 0.0 نقطة.

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