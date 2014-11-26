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الأسبوع القادم .. إنطلاق عروض فيلم ” سكر برة ” في مصر‎

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الأسبوع القادم .. إنطلاق عروض فيلم ” سكر برة ” في مصر‎ الأسبوع القادم .. إنطلاق عروض فيلم ” سكر برة ” في مصر‎

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تنطلق الأسبوع المقبل أول عروض فيلم “سكر برة” للمخرج “باسل رمسيس”وذلك بسينما “زاوية” بوسط البلد يوم الأربعاء الموافق ٣ ديسمبر بثلاث حفلات يومية مسائية، الساعة ٣٫٣٠ والساعة ٦٫٣٠ والساعة ٩٫٣٠.

وسوف تتضمن حفلة السادسة والنصف من اليوم الأول لقاء مع المخرج ومناقشة مفتوحة حول الفيلم.

“سكر برة” كان قد شارك في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية بإسبانيا وتركيا والبرازيل.

يناقش الفيلم في ٧٧ دقيقة ظاهرة الزواج المؤقت من العرب ببعض قري جنوب الجيزة. ومدى تأثيرها الإنساني والاجتماعي والنفسي على الفتيات وأطفالهن بعد ذلك، ومنهن من حرمت من أبنائها للأبد.

سكر بره

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