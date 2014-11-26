بالصور .. المجلس القومي للمرأة : نرصد التجاوزت ضد المرأة

نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ ، ندوة تحت عنوان ” التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة”، بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس بمبنى الدراسات الوطنية بمدينة كفر الشيخ ،. حضر الندوة الدكتورة هدى الطنباري ، مقرر المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ، والعميد أيمن سعفان مسئول وحدة العنف بمديرية أمن كفر الشيخ ، ومحمود عبد العال وكيل وزارة الشئون الاجتماعية, وعبد السلام كما الدين مدير فرع المجلس القومي لحقوق الإنسان, والقس ياكوبوس , كاهن عام مطرانيه الأقباط الأرثوذكس بكفر الشيخ , و الشيخ هشام المغازي رئيس قسم المتابعة بمديرية الأوقاف , وعشرات السيدات والفتيات. وأوضحت الدكتورة هدى الطنباري ، مقر ر المجلس، جهود المجلس القومي للمرأة ودور المؤسسات الأخرى في مناهضة العنف ضد المرأة.

وتناول الشيخ هشام المغازي ,رئيس قسم المتابعة بمديرية الأوقاف , المرأة قبل الإسلام عند الإغريق كانوا يعتبرونها مخلوقات منحطة ,والرومان كانت بالنسبة لهم متاع, وعند الفرنسيين مخلوق مهمل, وعند القدماء المصريين كانت لها مكانة سامية, فكانت ” ايزيس” إلهة الأمومة والحب ورمز القمر.

وأضاف المغازي, أما في الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والتكاليف والتعليم والتعلم ,وحقها في الشورى ومباشرة الحقوق السياسية .

وأشار, ولا ننسى وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء في خطبة الوداع ,بالإضافة إلى أن الرسول شدد على حسن معاملة المرأة ومنحها حقوقها .

وأضاف القس ياكوبوس , كاهن عام مطرانيه الأقباط الأرثوذكس بكفر الشيخ, إن المرأة من المنظور المسيحي لها مكانتها الكبيرة ,فالمسيحية ترفض العنف ضد المرأة, سواء لفظي أو جسدي أو معنوي “, فالمرأة ليست دون الرجل في شئ ولكن مساوية له ” .

وأضاف, إن موقف المسيح واضح من المرأة ,فقد عالج مكانة المرأة ,فرد لها احترام ذاتها المفقودة ,وإدخالها في مجتمعاته ,ورفض الإساءة إليها ,وحرر السيد المسيح المرأة من سلطان الرجل الظالم, والإنجيل سوى لنا المستوى الروحي للنساء .

وأشار, كاهن عام مطرانيه الأقباط الأرثوذكس بكفر الشيخ, إن المسيح صحح عدد من القوانين اليهودية والعادات, فشجع المرأة على التعلم ,ومنع رجم الزانية التائبة ,وتحدث عن المرأة بما يفي لها حقوقها.

وأكد العميد أيمن سعفان, مسئول وحدة العنف بمديرية أمن كفر الشيخ ,أن مديرية أمن كفر الشيخ برئاسة اللواء عبد الرحمن شرف ,مدير الأمن, شدد على ضبط مرتكبي جرائم ضد المرأة, فقد تم ضبط العديد من مرتكبي العنف ضد المرأة ” تحرش ” ,وتم تقديمهم للنيابة العامة .

وأضاف سعفان , نعمل بكل حزم لتوفير الأمان للجميع وخاصة المرأة ,وحمايتها أي اعتداء لفظي أو جسدي, فالمرأة أساس المجتمع, وعلى هذا تم إنشاء قسم لحماية المرأة ضد العنف ,ونحن مستمرون لتأدية هذه الرسالة حفاظاً على كرامة المرأة .

وأشار مسئول وحدة العنف بمديرية أمن كفر الشيخ ,نلتزم الدقة في جميع الإجراءات القانونية المتخذة ضد مرتكبي جريمة التحرش, مؤكداً إن كفر الشيخ تشهد تكثيف الحملات بالاشتراك مع قسم مكافحة الآداب, والتواجد بالتجمعات الشبابية بالميادين والشوارع والمدارس والمتنزهات .

وأشار عبد السلام كمال الدين ,مدير فرع المجلس القومي لحقوق الإنسان,إن العنف ضد المرأة له أثاره السلبية , منها فقدان الثقة بالنفس والقدرات الذاتية , وعدم الشعور بالأمان وكره الزواج وفشل المؤسسة الزوجية ,وفقدان الإحساس بالطفولة وغيرها من الآثار السلبية

وأضاف كمال الدين , لابد من منح المرأة حقوقها كاملة, والمجلس القومي لحقوق الإنسان يقف خلف وبجانب المرأة, ويطالب بحقوقها, ونرصد حالات تعرض المرأة للاضطهاد ,ونتبع الإجراءات المقابلة لذلك .

وفي نهاية الندوة فتح باب الحوار بين الحضور الذين عددوا صور العنف الموجهة للمرأة. وطالبوا برصدها والتصدي لمرتكبيها .