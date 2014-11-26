توجيه الاتهام لشابين أمريكيين بدعم تنظيم “داعش”

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس الثلاثاء، توجيه الاتهام إلى شابين أمريكيين أحدهما موجود في الشرق الأوسط حاليا إلى جانب الجهاديين، لتقديمهما الدعم لتنظيم “داعش”.

وقال جون كارلين مساعد وزير العدل في بيان، أن عبدي نور (20 عاما) وعبدالله يوسف (18 عاما) متهمان لأنهما “شرعا بتقديم مساعدة مادية لمنظمة إرهابية”، أي “داعش”.

وسيمثل عبد الله يوسف أمام المحكمة في مينابوليس، حيث تعيش جالية صومالية كبيرة، أما عبدي نور، فقد توجه في 29 مايو إلى تركيا، حيث يعبر الكثير من الجهاديين وصولا إلى سوريا، وكانت عودته متوقعة في 16 يونيو لكنه “لم يعد”، بحسب الوزارة.

وقد أوقفت الشرطة عبد الله يوسف بينما كان في مطار مينابوليس في 28 مايو متوجها إلى إسطنبول.

أ ف ب